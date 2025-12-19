российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 декабря 2025, 16:15 мск

Путин – корреспонденту BBC: «Новых СВО не будет, если Запад не будет нас надувать»

Президент Владимир Путин ответил корреспонденту BBC, который спросил, планирует ли Россия новые специальные военные операции.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, соблюдать наши интересы, как и мы пытались соблюдать ваши, если не будете нас «надувать», как с расширением НАТО. Как говорят в народе, «нас кинули». И продолжаете нагнетать ситуацию, пугая народ, что готовитесь к войне с Россией. Говорят, что мы собираемся нападать на Европу! Ну что это за чушь?! Делается это из-за внутриполитических соображений, чтобы создать из России образ врага. Чтобы прикрыть ошибки местных властей, которые совершались годами. Отвлекают внимание населения на внешний контур.

Западная политика – это ошибка на ошибке. Мы готовы работать и с Великобританией, и с Европой, и с США. Но на равных, при уважительном отношении друг к другу. И выиграют от этого все», – заявил президент.

Москва, Евгения Вирачева

