Президент Владимир Путин ответил корреспонденту BBC, который спросил, планирует ли Россия новые специальные военные операции.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, соблюдать наши интересы, как и мы пытались соблюдать ваши, если не будете нас «надувать», как с расширением НАТО. Как говорят в народе, «нас кинули». И продолжаете нагнетать ситуацию, пугая народ, что готовитесь к войне с Россией. Говорят, что мы собираемся нападать на Европу! Ну что это за чушь?! Делается это из-за внутриполитических соображений, чтобы создать из России образ врага. Чтобы прикрыть ошибки местных властей, которые совершались годами. Отвлекают внимание населения на внешний контур.

Западная политика – это ошибка на ошибке. Мы готовы работать и с Великобританией, и с Европой, и с США. Но на равных, при уважительном отношении друг к другу. И выиграют от этого все», – заявил президент.

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

