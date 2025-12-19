Путин заявил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов

Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента BBC, какое будущее он планирует для России и будет ли в будущем «караться законом любое публичное несогласие с официальным мнением».

Президент РФ предположил, что журналист имеет в виду закон об иноагентам, который критикуется извне. По его словам, этот закон – не российское изобретение. Он «был придуман в Соединенных Штатах в 30-х годах прошлого века для действующих в интересах других стран на финансирование из-за рубежа», – напомнил глава государства. По его словам, там законодательство в этой области более жесткое, а российский закон намного менее жесткий – он не предусматривает уголовное наказание, репрессий в связи с ним нет.

«Более того, если люди прекращают заниматься политической деятельностью либо отказываются от внешних источников финансирования, они выводятся из этих списков», – сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

