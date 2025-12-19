Путин: Россия обрела полный цифровой суверенитет с появлением мессенджера MAX

Появление национального мессенджера MAX обеспечило России полный цифровой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

По его словам, Max не останется без конкурентов. Конкуренция всегда нужна, и она будет, указал глава государства.

Путин отметил, что проблема Telegram и других иностранных сервисов в одном – соблюдении российских законов. «Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее – ну, вы все это знаете», – сказал он.

Глава государства заявил, что создание российского национального мессенджера было необходимо. С его появлением можно с уверенностью говорить, что «Россия добилась полного цифрового суверенитета», – подчеркнул он. По его словам, Россия стала одной из трех стран, которая обладает цифровым суверенитетом. «Это Соединенные Штаты, Китайская народная республика и теперь – Россия», – сказал президент.

