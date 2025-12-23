Армия России ударила «Кинжалами» по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины

Российские войска сегодня утром нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России, заявили в военном ведомстве

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщило Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube