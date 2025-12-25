Путин предрек крупнейший технологический прорыв в истории и рассказал, какие профессии заменит ИИ

Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие 10-15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта». По его словам, произойдет крупнейший технологический прорыв, которого еще не знала мировая история. Глава государства подчеркнул, что этот период уже ворвался в нашу жизнь и Россия должна быть к этому обязательно готова. Это касается и сферы кадров, где ИИ постепенно начнет заменять работников, отметил он на заседании Госсовета.

Путин назвал внедрение ИИ намного более прорывной и всеохватывающей технологией, чем освоение космоса. По его словам, реализация космической программы, действительно, сильно изменила мир в свое время. Сейчас ИИ, указал президент, «быстро завоевывает все сферы жизни, автоматизирует решение огромного числа задач». «Скорость распространения систем искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом, вовлекая в свою орбиту практически каждого человека, изменяя его жизнь, значимость профессий и сам рынок труда», – подчеркнул он.

По словам российского лидера, ИИ будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе, креативного и даже интеллектуального труда. В то же время, продолжил Путин, расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах «будет создавать новые рабочие места – такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность».

Глава государства перечислил отрасли, где искусственный интеллект будет работать и заменять людей. «Это оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, сектор государственного управления и некоторые другие», – сказал Путин.

В связи с этим, указал президент, необходимо «готовить людей в те секторы, где трудовые ресурсы будут востребованы. «Уже примерно понятно, чем нужно заниматься. Это обрабатывающая промышленность, в том числе высокотехнологичные производства, деятельность в области информации, связи, образования, профессиональной научной технической деятельности», – отметил Путин.

Таким образом, по его словам, необходима оптимизация отраслевой структуры занятости за счет перераспределения трудовых ресурсов из сфер, где будет происходить снижение занятости. «В этой ситуации важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни», – подчеркнул президент. Он назвал важнейшей задачей государства, бизнеса, системы образования изменение «всей парадигмы подготовки кадров».

По словам Путина, новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней.

«На федеральном уровне и в регионах надо заранее формировать подходы к ответам на эти вызовы со стороны системы образования и рынка труда», – подчеркнул он.

