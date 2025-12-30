Понимание мировым сообществом неизбежности победы России стало важнейшим результатом уходящего года. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, в конце 2022, 2023 и 2024 годов он публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии, но в этот раз решил обойтись без них.

Медведев подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают доблестно громить врага, а отечественная экономика, вопреки предсказаниям Запада, не развалилась, а курс рубля укрепился.

«И, конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», – написал он в своем телеграм-канале.

Политик, говоря о Владимире Зеленском, напомнил, что недавно «некий тряпичный уродец пожелал смерти «одному человеку». Он подразумевал под этим недавние угрозы Зеленского, который в преддверии католического Рождества в поздравительном видео пожелал кому-то «погибнуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, глава киевского режима не раскрыл.

«Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках. Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку», – подчеркнул зампред Совбеза России.

Медведев пожелал, чтобы в будущем «после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари».

По его словам, это тельце надо тщательно исследовать. «Ведь вполне вероятно, что перед нами ещё один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

