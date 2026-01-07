Рубио: мы собираемся захватить 30-50 млн тонн венесуэльской нефти и продать

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «вот-вот выполнят сделку» по захвату десятков миллионов баррелей нефти Венесуэлы и «продаже ее на рынке по рыночным ставкам».

Рубио также подтвердил, что США сегодня захватил два танкера с нефтью из Венесуэлы (в том числе «Маринера» под российским флагом) и сказал, что временные венесуэльские власти хотят, чтобы нефть с одного из кораблей «была частью этой сделки».

«Они понимают, что единственный способ, которым они могут перемещать нефть и получать доход и не иметь экономического краха, – это сотрудничать и работать с Соединенными Штатами», – сказал Рубио журналистам на Капитолийском холме.

Рубио описал сделку так: «Мы собираемся взять от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Мы собираемся продавать его на рынке по рыночным ставкам, а не по скидкам, которые получала Венесуэла. Затем эти деньги будут обрабатываться таким образом, чтобы мы контролировали, как они были распределены таким образом, чтобы принести пользу венесуэльскому народу, а не коррупции, а не режиму».

«У нас есть рычаги для движения на фронте стабилизации», – добавил он.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

