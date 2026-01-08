Трамп допустил, что США будут контролировать Венесуэлу многие годы

Контроль США над Венесуэлой может продлиться в течение многих лет, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома в интервью The New York Times сказал, что «только время покажет», как долго США намерены управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее огромных запасов. Трамп допустил, что это может длиться годами.

Американский лидер не назвал точных сроков, в течение которых Соединенные Штаты будут сохранять прямой контроль над Венесуэлой. Журналисты издания во время беседы с Трампом назвали сроки три месяца, полгода, год или дольше. «Я бы сказал, гораздо дольше», – сказал в ответ Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что США будут снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. «Мы восстановим Венесуэлу очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть и будем ее добывать. Мы снизим цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она остро нуждается», – заявил Трамп.

В ходе интервью американский лидер не стал отвечать на вопрос, разговаривал ли он с и.о. президента страны Делси Родригес, которая заняла этот пост после захвата Николаса Мадуро, но заявил, что глава госдепа Марко Рубио с ней постоянно общается. ««Могу сказать вам, что мы постоянно поддерживаем связь с ней и администрацией», – добавил он.

Трамп также не дал никакой информации относительно того, когда состоятся выборы в Венесуэле.

Ранее газета The Wall Street Journal сообшила, что США готовят план по контролю над нефтью Венесуэлы на годы вперед с целью снижения цен на «черное золото» до $50 за баррель. По сведениям источников газеты, план предполагает установление США контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, включая покупку и продажу большей части добытых ею углеводородов. «В случае успеха этот план фактически сможет дать США контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии», – говорится в публикации.

Ранее Минэнерго США сообщило, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. Доходы будут зачисляться на американские счета, а полученные средства будут распределяться в интересах американского и венесуэльского народов исключительно по усмотрению правительства США, заявили в ведомстве. Также глава Минэнерго Крис Райт заявил, что США намерены установить значительный контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы и полностью контролировать экспорт страны.

