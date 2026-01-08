Москва призвала Вашингтон освободить танкер «Маринера»

МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с захватом вооруженными силами США нефтяного танкера «Маринера» под флагом РФ и призвал американскую сторону немедленно прекратить незаконные действия и вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД сочли высадку американских военных на мирное судно в открытом море, его захват, а также пленение экипажа «как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства». В ведомстве отметили, что судно «Маринера» осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов.

«Международное морское право однозначно предусматривает действие в отношении плавсредств в открытом море исключительной юрисдикции государства флага. Остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к «Маринере». Во всех остальных случаях подобные действия разрешены исключительно по согласованию с государством флага – в данном случае с Россией», – заявили в ведомстве. В министерстве напомнили, что Россия не только не давала своего согласия, но и, напротив, выражала официальный американским властям протест в связи с преследованием танкера кораблем береговой охраны США.

В МИД указали, что американские власти неоднократно получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. «Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера «без флага» или «под ложным флагом», – отмечается в заявлении.

Москва назвала несостоятельными отсылки Вашингтона к своему «санкционному законодательству», а заявления отдельных официальных лиц США о том, что захват танкера будто бы составляет часть более широкой стратегии установления контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы, – предельно циничными. «Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», – заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты выразили сожаление по поводу пренебрежительных действий США к общепринятым «правилам игры» в сфере международного морского судоходства и готовности Вашингтона создавать острые международные кризисы. «Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», – предостерегли в министерстве. Российские дипломаты указали на риски того, что вдохновившись этим опасным и безответственным примером, другие страны и структуры также посчитают себя вправе действовать похожими методами.

Москва призвала Вашингтон «вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», – говорится в заявлении.

МИД России вновь потребовал от США «обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

Напомним, 7 января военно-морские силы США высадились на танкере, когда тот находился за пределами территориальных вод каких-либо стран. По данным Минтранса России, 24 декабря прошлого года судно «Маринера» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ.

Американские военные задержали танкер на основании ордера федерального суда за нарушение американских санкций. Судно, по заявлению американских властей, перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

Ранее танкер ходил под флагом Панамы и называлось Bella 1. В 2025 году судно попало под санкции США за работу на так называемый «теневой флот». Позже экипаж нарисовал на корпусе судна российский флаг и заявил, что корабль находится под защитой России. Вскоре после этого судно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием – «Маринера».

Генпрокурор США Памела Бонди накануне заявила, что членам экипажа захваченного танкера «Маринера» будут предъявлены уголовные обвинения в связи с невыполнением приказов береговой охраны США. По уточненным данным российских СМИ, экипаж судна составляют 17 украинских граждан, шесть граждан Грузии, трое индусов и двое россиян.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

