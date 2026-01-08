«Будут законными боевыми целями»: Захарова предостерегла Запад от размещения войск на Украине

Россия в очередной раз предостерегла Запад от размещения военных объектов на территории Украины. Подобные действия будут расценены как иностранная интервенция, а сами объекты станут законными целями для российских военных, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 6 января в Париже участники возглавляемой Великобританией и Францией так называемой «коалиции желающих» подписали с киевским режимом декларацию «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира». В МИД России полагают, что документ крайне далек от мирного урегулирования и направлен на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта.

Ключевым элементом декларации, указала Захарова, является размещение на украинской территории неких «многонациональных сил», которые планируется сформировать для содействия «восстановлению» ВСУ и «сдерживанию» России после прекращения боевых действий. В документе также говорится о дальнейшем сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО. «Согласно уточнениям британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, подписавших с Зеленским соответствующее трехстороннее заявление, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать на Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники», – отметила Захарова.

«В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что мирное решение конфликта возможно только при устранении его первопричин, возвращении Украины к нейтральному статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдении прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств, а также признании территориальных реалий. Она отметила, что эти цели будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках спецоперации.

Надо отметить, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее сегодня заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

«Порядок действий (при развертывании многонациональных сил – прим. ред.) должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И все это невозможно без согласия России, а от этого мы, по всей видимости, еще довольно далеки», – заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube