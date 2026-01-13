Небензя заявил о продолжении боевых действий, пока Зеленский не «придет в чувства»

Россия будет решать украинский конфликт военными методами до тех пор, пока Владимир Зеленский не согласится на реалистичные условия мирного соглашения. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами», – сказал российский дипломат.

Небензя также заявил, что условия мирных переговоров для Зеленского с каждым днем будут ухудшаться.

«Его предупреждали еще в свое время – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже», – отметил он, добавив, что «на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ».

Постпред России подчеркнул, что Киеву не поможет «ни провальный французский саммит «коалиции желающих», ни продвижение сил НАТО к границам Украины, ни «заклинания о «перемирии» в надежде отдышаться от сокрушительных поражений на поле боя», ни абсурдные условия Зеленского, не учитывающие реальность.

Глава киевского режима давно потерял связь с реальностью и фактически обнуляет предложения США по урегулированию, указал Небензя.

Накануне сообщалось, что Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток.

Небензя также указал, что ВСУ целенаправленно бьют по мирным объектам и гражданским лицам в России. «Наши западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам. Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибло», – сказал Небензя.

При этом, подчеркнул он, «ВС России не подвергают обстрелу мирных граждан».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

