МИД России вызвал польского посла и потребовал освободить археолога Бутягина

Посла Польши в России Кшиштофа Краевского вызвали в российский МИД 12 января. Дипломату был выражен решительный протест из-за задержания известного российского археолога Александра Бутягина по украинскому запросу. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Краевскому указали, что обвинения со стороны киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в неотъемлемой части России – Республике Крым.

В МИД отметили, что украинский запрос по линии Интерпола не был реализован, а непосредственно перед арестом в Польше археолог беспрепятственно посетил ряд европейских стран. Это подчеркивает, что преследование российского ученого со стороны Украины носит «откровенно политизированный и спекулятивный характер», добавили в ведомстве.

Польскому послу пояснили, что Александр Бутягин занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий. В ходе работы он получал все необходимые разрешения на раскопки от компетентных органов, в том числе в период до 2014 года – от властей Украины. Все находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник.

В МИД подчеркнули, что Россия требует «немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима».

О задержании сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина в Польше по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму стало известно 11 декабря. В начале января польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции Бутягина. Судебное заседание назначено на 15 января. Накануне суд продлил арест Бутягина до 4 марта.

Александр Бутягин – заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа. Он является секретарем Археологической комиссии музея.

Москва, Наталья Петрова

