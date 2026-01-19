США пригласили Путина войти в состав Совета мира по Газе

Президент России Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по сектору Газа, о создании которого ранее объявил Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», – сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, приглашали ли Москву войти в состав «Совета мира».

Трамп на прошлой неделе объявил о формировании Совета мира, который будет руководить восстановлением сектора Газа. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший британский премьер-министр Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Председателем Совета будет Дональд Трамп.

Ранее сегодня стало известно, что Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. Соответствующее приглашение президента США приняла Венгрия.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

