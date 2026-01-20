Зачем Трампу «Совет мира» и что это вообще такое – поясняет эксперт

Дональд Трамп на днях сообщил о своей новой инициативе – «Совет мира» по Газе. В нее он уже начал приглашать глав государств и объявил о том, что для вхождения в совет, которым Трамп будет лично управлять, нужно внести взнос в 1 млдр долларов. Накануне приглашения войти в состав новой структуры получили несколько стран, в том числе Казахстан, Азербайджан. А тем, кто откажется входить в «Совет мира», например как Эммануэль Макрон, США уже пообещали пошлины – например, в 200 процентов на французские вина.

Свое видение истории с «Советом мира» в телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» дал политолог Андрей Перла:

«Совет мира» Трампа – несомненно, самая странная международная инициатива ever. Он рассчитывает одновременно похоронить ООН и стать почти буквально «председателем земного шара». Собирает глав 50 государств и миллиардеров поуправлять миром под своим чутким руководством. При этом полномочия, цели и перспективы Совета, говоря очень мягко, не определены. Настолько, что Совет напоминает по задумке «Союз меча и орала». Вы зачем собрались? Помогать детям? Как-то так. И точно так же, как Бендер собирал деньги с членов «меча и орала», Трамп предлагает мировым лидерам и просто богачам скинуться. Небольшими суммами, по миллиарду всего. Долларов. Деньги вперед наличными. Если у Трампа выгорит, никаким властелином мира он не станет – Совет в реальности будет делать то, для чего формально предназначен. Восстановит Газу, ограничит Израиль. Ну, проведет еще несколько заседаний на другие темы. Про Сирию поговорят, к примеру. Однако... Однако Совета еще нет, а серьезные последствия от его создания уже есть. Настолько серьезные, что впору говорить об изменении баланса в мировой политике. 1. Трамп отменил «отмену России». И Белоруссии заодно. Позвал на голубом глазу вместе с Турцией, Британией, Францией и всеми остальными. Страны-изгои, ось зла? Нет, не слышал. 2. Трамп отменил особую роль Израиля на Ближнем Востоке и в мире. Не позвал Израиль. Не счел нужным. Поставил, таким образом, ниже не только России и Белоруссии, но ниже Турции, Саудовской Аравии, Катара. Чехии, Египта... Ниже всех. И то сказать: разве Израиль может что-то делать без согласия США? Нет? А зачем его тогда спрашивать? 3. Трамп пригласил Турцию не только в Совет, но и в исполнительный комитет по Газе. Фактически создал возможности для введения турецкий войск на границу Израиля и Египта. Все это делает Трампа, конечно, супертрикстером мировой политики. Интересно, он сам-то понимает, что творит? Или просто рассчитывает собрать 50 миллиардов, а там хоть трава не расти? Вот ведь международный человек-загадка XXI века...»

