Трамп сообщил, что ему «плевать на Нобелевскую премию»

В понедельник вечером, перед отъездом из Майами, президент Дональд Трамп заявил журналистам, что ему «все равно на Нобелевскую премию».

«Во-первых, одна замечательная женщина посчитала, что я этого заслуживаю, и очень хотела, чтобы я получил Нобелевскую премию. И я это ценю», – сказал он, имея в виду лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, которая вручила Трампу Нобелевскую премию мира во время своего визита в Белый дом на прошлой неделе.

«Если кто-то думает, что Норвегия не контролирует Нобелевскую премию, он просто шутит. У них есть совет, но он контролируется Норвегией, и мне всё равно, что говорит Норвегия, но меня это действительно не волнует. Меня волнует спасение жизней», – пояснил журналистам Трамп.

Как ранее писал «Новый День», Трамп написал премьеру Норвегии письмо, где сообщил все, что он думает по поводу того что премию мира в 2025 году дали не ему.

В частности, Трамп сообщил, что после отказа в медали он больше не считает себя обязанным думать исключительно и только о мире во всем мире.

В письме Трамп также поставил под сомнение претензии Дании на Гренландию и ее способность защитить арктический остров от России и Китая. «Зачем им вообще нужны «права собственности»? Нет никаких письменных документов об этом, только то, что там сотни лет назад высадился корабль, но и наши корабли тоже там высаживались», – написал глава американского государства Королевству Дания.

Президент-республиканец заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента её основания, и что теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов. «Мир не будет в безопасности, пока мы не получим полный и абсолютный контроль над Гренландией», – написал Трамп в конце письма.

Вашингтон, Елена Васильева

