Лавров: лидеры Европы сохраняют цель нанести России стратегическое поражение

Цель нанести России стратегическое поражение по-прежнему сохраняется в головах лидеров Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российского внешнеполитического ведомства в 2025 году.

«Цель нанести нам стратегическое поражение уже так часто не звучит, но, тем не менее по всем признакам она сохраняется в головах и планах прежде всего европейских лидеров», – отметил министр. «Чего стоят рассуждения канцлера Мерца о том, что германская армия должна вновь стать самой сильной в Европе», – указал он.

Глава российского МИД, комментируя антироссийские заявления канцлера Германии Фриндриха Мерца, напомнил, к чему приводила «самонадеянность германского руководства». Лавров упомянул о заявлении Мерца о том, что «нельзя позволить России получить свое по Украине, поскольку это будет равнозначно умиротворению Гитлера».

«Как вам это заявление? Мало кто обратил на него внимание, но стоило бы. Безусловно, мы хорошо помним и не должны забывать о том, к чему приводило подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории», – сказал Лавров.

Министр также заявил, что страны Европы всерьез готовятся к войне с Россией. Лавров заявил, что европейцы «делали все», чтобы сорвать договоренности по Украине, а сейчас пытаются убедить президента США Дональда Трампа «не договариваться с Российской Федерацией». «И если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров и даже Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации. И, собственно говоря, этого не скрывают», – отметил глава МИД России (цитата по РИА «Новости»).

Министр при этом отметил, что первые недели 2026 года «побьют все рекорды по впечатлительности, которые оставил после себя 2025 год». Одно из наиболее значимых событий текущего года – «грубое вооруженное вторжение» США в Венесуэлу, указал он. «Мы стали свидетелями беспрецедентных событий. Грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых», – сказал Лавров.

По его словам, сегодня в мировой политике идет игра «кто сильнее, тот и прав», и «мы все это наблюдаем». «Трудно было представить, что такое может происходить ранее. Мы исходим из того, что если западные страны, говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать «по понятиям», это их выбор. Это их право, но мы будем вести дела с нашими партнерами на основе принципов равноправия», – подчеркнул Лавров.

