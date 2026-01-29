Лавров – о договоренности США и Киева по гарантиям: «Вряд ли могут обеспечить надежный мир»

Гарантии безопасности Киеву, целью которых является сохранить действующий режим на какой-то части территории бывшей Украины, вряд ли обеспечат надежный мир. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о достигнутом соглашении по гарантиям безопасности для Украины.

По словам министра, Москве неизвестно, о каких именно гарантиях безопасности договорились США и Украина.

«Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

«Если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то, наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный мир», – подчеркнул он.

Лавров обратил внимание, что гарантии безопасности, которые поддержала Москва, были согласованы в 2022 году на переговорах в Стамбуле. По его словам, эти гарантии «обеспечивали коллективный характер безопасности, неделимый характер безопасности, включая и безопасность и Российской Федерации, и всего региона, где расположена Украина».

Глава МИД РФ заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с Киевом по мирному урегулированию в любом формате. «Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате, они свое дело знают. И когда все будет уже понятно, я уверен, пресса будет проинформирована», – сказал он. Министр добавил, что российская сторона не комментирует переговоры, которые должны идти в конфиденциальной тишине.

Лавров при этом подчеркнул, что обозначенные президентом Владимиром Путиным политические рамки разрешения конфликта «сохраняют свою силу». По его словам, Россия будет смотреть на реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине, и не будет ориентироваться на «публичные игры».

Накануне госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что общее соглашение о гарантиях безопасности для Украины достигнуто, указав, что механизм гарантий фактически опирается на поддержку Вашингтона, передает РИА «Новости». По его словам, согласие России на возможные западные гарантии безопасности Украине еще не получено. Проект соглашения, по словам Рубио, предусматривает отправку на Украину европейских войск, в первую очередь французских и британских. США при этом не будут размещать своих военных на украинской территории.

Добавим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил, что следующий раунд переговоров экспертных групп России, США, и Украины, который назначен на 1 февраля, может продлиться при необходимости два дня. «До воскресенья модальности будут согласовываться. По сути, это ничего не изменит, но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога»,– сказал Песков журналистам.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

