В Совфеде обвинили генсека ООН в злоупотреблении уставом организации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш злоупотребляет уставом ООН «в политических целях». Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев.

«Господин Гутерреш с его юридической службой, отказывая Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, пользуется лакунами в Уставе ООН. А точнее – злоупотребляет ими в политических целях. Недостойно духа и буквы Устава, где уже в преамбуле предписывается «использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов»», – отметил Косачев.

По мнению сенатора, генсек ООН должен выступать за народы, а не за государства, которые пытаются «заменить» международное право своим «порядком».

Кроме того, Косачев подчеркнул, что в равенстве принципов самоопределения и территориальной целостности заложено «неразрешимое противоречие» и предложил прописывать в международном праве вплоть до Устава ООН «четкую иерархию двух принципов по отношению друг к другу».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В ответ Гутерриш заявил, что секретариат ООН пришел к выводу: право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом.

Москва, Зоя Осколкова

