Медведев заявил о неизменности российских условий урегулирования на Украине

Российские условия мирного урегулирования конфликта на Украине, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, остаются неизменными. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Что касается условий, так они носят публичный характер. Они были впервые сформулированы президентом Российской Федерации, когда он выступал на коллегии в МИД», – сказал Медведев.

Политик добавил, что эти условия «были ретранслированы американским коллегам во время встречи в Анкоридже». «И они [условия – прим. ред.] остаются неизменными», – подчеркнул зампред Совбеза.

Напомним, 19 декабря президента России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к завершению украинского конфликта мирными средствами на основе принципов, изложенных им летом 2024 года на коллегии МИД, и при устранении первопричин, приведших к кризису. В числе российских условий – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие антироссийских рестрикций.

Медведев в ходе интервью признал территориальный вопрос самым сложным в украинском урегулировании. «Часто говорят, вот там согласовано 95% или 90%. Здесь арифметического счета никакого быть не может», – сказал он.

Также политик заявил, что гарантии безопасности по Украине не могут быть односторонними. «Это не гарантии в адрес Украины, это гарантии в адрес обеих сторон: и Российской Федерации, и Украины. Иначе такие гарантии не работают», – прокомментировал Медведев идею Запада о размещении на территории Украины иностранных войск.

Зампред Совбеза РФ в связи с этим предупредил, что войска НАТО на Украине станут для России легальной целью для уничтожения. По его мнению, люди, которые продолжают озвучивать подобные идеи, «просто не хотят договариваться, во всяком случае, европейские руководители».

Вместе с тем Медведев допустил, что Украина после демонтажа киевского режима продолжит существование «в каком-то виде». «Это не означает, что само государство закончится – оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, – я не знаю», – отметил он.

Политик добавил, что спокойствия не будет, пока враждебный к России режим в Киеве не будет демонтирован. Он подчеркнул, что существующий на Украине режим является нелегальным, поскольку его глава утратил свои полномочия и враждебен по отношению к России. «И до тех пор, пока он не будет демонтирован, спокойствие не наступит. Это нужно понимать», – резюмировал Медведев.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

