В Кремле напомнили Зеленскому, что прямые переговоры возможны только в Москве

В Кремле отвергли возможность проведения переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на нейтральной территории. Прямые контакты между ними возможны только в Москве, вновь заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Это остается нашей позицией. Она достаточно последовательная», – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи двух лидеров на нейтральной территории.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва «сохраняем открытость к переговорам». «Ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине», – подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли прогресс в урегулировании конфликта на Украине, представитель Кремля заявил, что «по каким-то вопросам мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры». «По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближения констатировать нельзя. Это очень сложный разновекторный процесс», – отметил Песков.

Москва, Наталья Петрова

