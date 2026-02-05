В Абу-Даби продолжились трехсторонние переговоры по Украине

В Абу-Даби в четверг утром возобновились переговоры по Украине. Формат встречи не изменился – консультации проходят между представителями России, США и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О начале второго дня трехсторонних переговоров также сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он уточнил, что работа идет в тех же форматах, что и в среду: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций. «Итоги – позже», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, российскую переговорную группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. США представляют спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перед началом второго дня переговоров в ОАЭ заявил, что в вопросе урегулирования есть прогресс, «идет хорошее и позитивное движение вперед». По его словам, попытки «разжигателей войны из Европы, из Британии» помешать этому процессу служат неким индикатором: чем их больше, тем «больше мы видим», что прогресс есть.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не планирует информировать об итогах второго раунда переговоров. Он отметил, что «это будет рабочая встреча по вопросам безопасности».

Первый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Абу-Даби 23 и 24 января в закрытом формате.

Абу-Даби, Наталья Петрова

