Трамп собирает первое заседание «Совета мира». Как сообщают европейские СМИ, несколько лидеров были приглашены принять участие в мероприятии, которое запланировано на 19 февраля.

Об этом рассказал в воскресенье президент Румынии Никушор Дан. В частности, он заявил, что его страна была приглашена к участию «в мероприятии 19 февраля», при этом он подчеркнул, что участие Румынии в «Совете мира» до сих пор еще до конца не согласовано.

Напомним, что о создании «Совета мира» Трамп объявил в январе на Давосском форуме в Швейцарии. Согласно уставу, только Трамп уполномочен приглашать других лидеров и может отменять их участие, за исключением случаев «вето, наложенного двумя третями голосов государств-членов». Цель «Совета мира» – предотвращать военные конфликты по всей Земле. Страна, желающая получить постоянное место в «Совете мира», должна будет заплатить один миллиард долларов. Приглашение в «Совет» получили Минск и Москва, Минск его уже принял. Владимир путин, комментируя инициативу Трампа, сообщил, что Россия готова внесли 1 млрд долларов из замороженных прошлой администрацией США активов России. Эти деньги можно будет потратить на финансирование восстановления Газы, отметил Путин.

