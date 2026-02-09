Лавров: НАТО, Евросоюз и ОБСЕ отживают свой век

Североатлантический альянс, ЕС и ОБСЕ бесперспективны и отживают свой век. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Все эти организации – и НАТО с его невыполненными обещаниями, данными еще Советскому Союзу, не расширяться на Восток. И Евросоюз, который разрушил всю насыщенную инфраструктуру сотрудничества с нашей страной, и тем более ОБСЕ, которая полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса, согласия всех ее участниц. Они, в общем-то, отживают свой век», – заявил он в интервью TV BRICS.

Вместе с тем Лавров отметил, что российская инициатива об обеспечении евразийской структуры безопасности с участием всех стран континента, которую президент РФ Владимир Путин озвучил в 2024 году, набирает силу. «К ней проявляют все больше и больше интереса», – подчеркнул министр.

Эта инициатива, по его словам, опирается на Большое Евразийское партнерство, которое уже формируется в отношениях между Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН.

«Чем прочнее будут связи между региональными и субрегиональными интеграционными объединениями, тем прочнее будет фундамент для выстраивания общей модели безопасности», – заявил Лавров.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

