Лавров: США отошли от «принципов Анкориджа» в украинском урегулировании

Россия приняла предложение США по украинскому урегулированию, выдвинутое на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года. Но теперь Вашингтон фактически отошел от собственных инициатив по разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского МИД РФ Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена», – сказал министр.

Лавров отметил, что приняв эти предложения, Москва «вроде бы выполнила задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству». Однако на практике США вводят новые санкции против России, устраивается война против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции по морскому праву, подчеркнул глава российского МИД. «Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые доступные российские энергоносители. Европе давно уже запретили, заставляют покупать втридорога, платя за американский сжиженный природный газ», – добавил Лавров. Он назвал целью США доминирование в мировой экономике, которое реализуется «с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию». «И это все мы вынуждены учитывать», – подчеркнул Лавров.

«Поэтому здесь, помимо того, что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого, еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим», – сказал министр.

Лавров обратил внимание на то, что администрация Трампа публично заявляет о том, что «надо ликвидировать развязанную Байденом войну на Украине, надо договориться, убрать ее с повестки дня и тогда откроются ясные и яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия». В то же время, указал глава МИД, Белый дом не оспаривает законы, которые предыдущий хозяин Белого дома принимал «для наказания России» после начала специальной военной операции.

В апреле был продлен принятый в США закон о чрезвычайном положении, «сердцевина которого – это наказание России, введение санкций против России, включая замораживание наших золотовалютных резервов <…> в связи с враждебным поведением России в области внешней политики», отметил Лавров. По его словам, в качестве примеров в документе приводится вмешательство в выборы Соединенных Штатов – «то, против чего президент Трамп ежедневно категорически выступает и отвергает все это».

«Это все байденовщина чистой воды, которую Трамп и его команда отвергают. Но тем не менее спокойно продлили закон, санкции против России продолжают действовать. Ввели санкции против «Лукойла», против «Роснефти», причем это сделали осенью, через пару недель после очень хорошей встречи Путина и Трампа в Анкоридже», – резюмировал министр.

