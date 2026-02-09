В Кремле обозначили условие для прорыва в урегулировании на Украине

Прорыв по украинскому урегулированию возможен только при следовании взаимным пониманиям России и США, достигнутым в Анкоридже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», – сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, означают ли слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об отказе США от своих же предложений по урегулированию украинского конфликта, сделанных на саммите на Аляске, что «дух Анкориджа» уже мертв.

В ответ на вопрос, в каком состоянии сейчас находятся эти понимания, Песков отметил, что «работа продолжается».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле не хотят вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже. При этом он подчеркнул, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах дела следует вести переговоры в закрытом режиме, «не заниматься какой-то публичной мегафонной дипломатией в данном случае».

Ранее сегодня глава российского МИД Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что Россия приняла предложение США по украинскому урегулированию, выдвинутое на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, однако теперь Вашингтон, по его мнению, фактически отошел от собственных инициатив по Украине.

Москва, Наталья Петрова

