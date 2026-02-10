Госдума рассмотрит новые меры по борьбе с мошенничеством

Депутаты Госдумы 10 февраля рассмотрят в первом чтении ряд законопроектов, направленных на противодействие кибермошенничеству. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, начиная с 2025 года, Госдума уже приняла 10 федеральных законов по борьбе с мошенниками. Согласно статистике МВД, за прошлый год число киберпреступлений снизилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, количество преступлений в сфере компьютерной информации уменьшилось на 42,2%, дистанционных краж стало меньше на 23,6%, а IT-мошенничеств – на 9%.

В то же время, указал Володин, «технологии постоянно развиваются, а значит, необходимо выходить на новые решения».

Среди предлагаемых дополнительных мер по защите россиян от мошенничества – маркировка международных звонков; установление лимита на количество платежных карт для граждан (до 5 в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях); введение детских сим-карт.

Кроме того, предусматривается введение для банков обязанности применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия. Также предлагается создать единую базу номеров мобильных устройств, присваиваемых на заводе-изготовителе (IMEI), запретить распространение информации, вводящей в заблуждение пользователей интернета и установить восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами.

По мнению Володин, эти меры «позволят защитить граждан от действий мошенников, а также уберечь людей от противоправных действий».

Москва, Наталья Петрова

