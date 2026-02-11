Лавров: Россия не будет подписывать невыгодный мир, но компромиссы возможны

Россия в рамках украинского урегулирования не будет подписывать невыгодные для Москвы условия мирного соглашения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме.

При этом он допустил возможность компромиссов с российской стороны. «Невыгодный мир подписывать не будем. Президент об этом неоднократно говорил. На компромиссы мы готовы», – заявил Лавров (цитата по ТАСС). И подчеркнул, что любая договоренность «не может быть достигнута без компромиссов».

Министр также отметил, что достигнутые на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже понимания по украинскому урегулированию остаются актуальными.

«Устойчивое урегулирование кризиса, который был спровоцирован коллективным Западом на Украине, невозможно без искоренения его первопричин. Такой подход, как вы знаете, был признан и администрацией Трампа, и на этой основе в ходе встречи президентов России и США на Аляске в августе прошлого года были достигнуты понимания о том, как обеспечить устойчивое долговременное урегулирование украинской проблемы. Эти понимания остаются на столе», – сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия приложит все политико-дипломатические усилия для достижения всех целей и задач СВО.

По его словам, российская сторона признательна «эмиратским друзьям за их посреднические усилия, включая предоставление площадки для организации переговоров с участием представителей России, США и Украины». Российские переговорщики продолжают работать над обеспечением безопасности России на ее западных рубежах и защитой прав русских и русскоязычных людей, заключил глава МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube