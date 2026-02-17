В МИД РФ напомнили Польше про Ивана Сусанина в ответ на требование о репарациях

Польша готовит иск к России с требованием репараций по итогам Второй мировой войны. В Министерстве иностранных дел РФ предложили Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин».

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на Институт оценки военных потерь имени Яна Карского, Польша готовится предъявить России требования, которые могут превышать 1,3 трлн евро. Такую сумму ранее Варшава хотела получить от Германии в качестве компенсации за преступления нацистов.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», – ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия неоднократно подчеркивала, что пересмотр исторических итогов Второй мировой войны и вклада советского народа в победу над фашизмом является неприемлемым. Захарова охарактеризовала польские претензии на репарации от России как «шаромыжничество», передает РБК.

Напомним, опера посвящена историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина. Поляки шли в Кострому, чтобы убить 16-летнего боярина Михаила Романова, но в пути они заблудились. Дорогу им вызвался показать крестьянин Иван Сусанин, но вместо этого завел их в болото, где погиб вместе с ними.

