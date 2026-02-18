На службу в МЧС планируют ежегодно направлять до 5 тысяч срочников

МЧС договорилось с Минобороны о ежегодном направлении до 5 тысяч военнослужащих срочной службы для комплектования подразделений Федеральной противопожарной службы. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на правительственном часе в Совете Федерации.

«С Минобороны России достигнуты договоренности о выделении МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования подразделений ФПС без увеличения штатной численности МЧС России», – цитирует министра «Интерфакс».

По словам Куренкова, данная мера продиктована нехваткой кадров. В среднем по России пожарные подразделения укомплектованы на 65,5%.

Самый большой дефицит кадров в Херсонской области – 51%. В Удмуртии не хватает 35% личного состава, в Тульской области – 30%, в Москве и Магаданской области – 27%, в ДНР, ЛНР и Владимирской области – 26%, в Запорожской области – 20%.

Впервые о планах по привлечению срочников в противопожарную службу МЧС Куренков сообщил накануне, выступая с отчетом перед комитетом Госдумы по безопасности. Министр объяснил необходимость этой меры нехваткой кадров в МЧС.

«Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений. Основная причина – низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки. Это неоднократно подтверждалось Счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий в МЧС России», – отметил Куренков.

Москва, Наталья Петрова

