Путин поздравил россиян с 23 февраля и заявил о приоритетности развития ядерной триады

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества. Глава государства указал, что эта дата многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников, который стал символом искренней народной любви к защитникам Родины, гордости за армию и флот.

«Сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал вооруженных сил с Днем защитника Отечества», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «из поколения в поколение мы бережно храним память о каждой странице ратной летописи Отечества». По его словам, она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, воле и мужеству командиров и солдат разных эпох.

Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции – в ходе специальной военной операции героически отстаивают интересы страны представители всех ее народов, заявил Путин. «В умении вместе побеждать ради общих целей – колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества», – сказал президент.

Путин заявил, что Россия продолжит «масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, высокотехнологичных компаний». Безусловным приоритетом президент назвал «развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире».

«Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов Вооруженных Сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях. И, конечно, будем наращивать темпы разработки перспективных систем для Вооруженных Сил», – подчеркнул глава государства.

Глава государства уверен, что эта техника всегда будет в надежных руках. «Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу», – заключил Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube