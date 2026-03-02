Германия не будет участвовать в военных атаках на Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Deutschlandfunk. Однако, по его словам, немецкие солдаты будут защищаться в случае нападения. В воскресенье вечером Вадефуль также заявил, что война с Ираном продлится не несколько дней.

Напомним, Трамп, давая комментарии относительно длительности конфронтации с Ираном, допустил, что события будут развиваться 4 недели, и будут сопровождаться, в том числе, потерями со стороны военных США.

Москва, Елена Васильева

