Кремль о влиянии ударов США по Ирану на переговоры по Украине: «Доверяем только себе»

Россия высоко ценит посреднические усилия США в переговорах по Украине, но руководствуется собственными интересами и доверяет только себе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе, и именно мы отстаиваем наши собственные интересы. И этим мы будем руководствоваться дальше», – сказал пресс-атташе Кремля в ответ на вопрос, как атака США по Ирану может повлиять на переговоры об украинском урегулировании, где Вашингтон выступает посредником, и как после этих событий можно доверять американской стороне.

«У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать, и в наших интересах продолжать эти переговоры», – добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что российская сторона делает выводы из ситуации с переговорами США и Ирана при посредничестве Омана, которые завершились атакой США и Израиля на Иран. «Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу, которая в наших интересах», – сказал Песков.

На вопрос о том, как Кремль на фоне событий вокруг Ирана оценивает целесообразность продолжения переговорного процесса по Украине, Песков указал: «Россия сохраняет позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом». «Россия сохраняет свою открытость, с тем чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими, мирными методами», – подчеркнул он.

Песков также отметил, что Москва не собирается публично раскрывать содержание переговоров по Украине. «Не будем это делать дальше», – сказал представитель Кремля, комментируя заявление главы офиса Владимира Зеленского о том, что Москва в ходе последнего раунда мирных переговоров согласилась на предложенные США гарантии безопасности для Украины. При этом Песков уточнил, что гарантии безопасности «конечно же, находятся на повестке дня переговоров», передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ отдельно высказались о ситуации на Ближнем Востоке. По словам Пескова, в Кремле глубоко разочарованы тем, что на фоне информации о существенном продвижении переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана ситуация все равно «деградировала до прямой агрессии».

Вместе с тем представитель Кремля сообщил, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством Ираном по теме эскалации, и продолжает «общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива».

Москва, Наталья Петрова

