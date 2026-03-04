МИД РФ: конфликт на Ближнем Востоке грозит затормозить переговоры по Украине

Обострение обстановки на Ближнем Востоке создает риски замедления динамики переговоров по регулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Риски главным образом касаются функционала Соединенных Штатов: насколько они будут втянуты в развитие конфликта на этой территории. Потому что одни и те же люди участвуют в организации переговорного процесса. Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности», – отметил дипломат в комментарии «Известиям».

Вместе с тем, Мирошник указал, что ни российская, ни украинская стороны ничего не говорили о готовности прекратить переговоры. «То есть мирный трек, по крайней мере от непосредственных участников, сохраняется», – подчеркнул он.

По его словам, позиция России по урегулированию украинского трека остается неизменной. Российская сторона не отказывалась от поиска политико-дипломатического пути разрешения конфликта, отметил Мирошник.

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Ивана Лошкарева, конфликт на Ближнем Востоке действительно затянет переговоры по Украине. По его словам, в ближайшие недели внешнеполитические ресурсы США и все ключевые игроки, отвечающие за реализацию внешней политики, будут заниматься Ираном.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер активно занимаются ближневосточной темой и, скорее всего, будут отвлечены на эту проблему и в дальнейшем. Эксперт полагает, что есть вероятность более тесного вовлечения европейских стран в конфликт на Ближнем Востоке, что потребует «аппаратного времени, настойчивости и диалога первых лиц».

В то же время Лошкарев указал, что Украина во многом была вынуждена пойти на диалог из-за давления США. При ослаблении этого нажима Киев будет иметь меньше стимулов вести эти переговоры содержательно, регулярно и на высоком представительском уровне, заключил эксперт.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос урегулирование конфликта на Украине находится «очень высоко» в его списке приоритетов. По словам американского лидера, России и Украине придется наладить диалог ради разрешения конфликта. «Для танго нужны двое, и они должны найти общий язык. Они должны быть в состоянии разговаривать друг с другом», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»).

Москва, Наталья Петрова

