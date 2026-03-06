Венгрия остановит транзит важных грузов на Украину из-за «Дружбы»

Власти Венгрии приостановят транзит через свою территорию важных для Украины грузов, пока Киев не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы прекратили поставки бензина на Украину и не будем отправлять дизельное топливо, но продолжим поставлять электроэнергию. Мы также приостановим важные для Украины поставки грузов через Венгрию, пока она не согласится возобновить поставки нефти», – сказал Орбан.

Комментируя угрозы со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, венгерский премьер подчеркнул, что они его лично не пугают и Будапешт не поддастся на шантаж Киева. «Мы не будем поддерживать Украину в войне, потому что это не наша война. Мы не будем давать деньги украинцам, иначе они будут успешно вымогать их у других стран Евросоюза. И мы не пустим Украину в ЕС», – подчеркнул премьер (цитата по ТАСС).

Орбан счел действия Украины по блокировке поставок российской нефти по «Дружбе» и ее угрозы в адрес Будапешта государственным бандитизмом. Он вновь подчеркнул, что транзит российской нефти остановлен Киевом по политическим мотивам, поскольку никаких технических проблем для поставок сырья нет. Орбан подтвердил, что Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС в пользу Украины до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по «Дружбе», передает ТАСС. «Деньги у украинцев закончатся раньше, чем у нас нефть», – подчеркнул венгерский премьер, напомнив, что Будапешт заблокировал предоставление Украине военного кредита ЕС на 90 млрд евро.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube