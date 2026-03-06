Кремль: в Киеве прекрасно знают, что нужно сделать для успеха мирных переговоров

Киеву давно пора взять на себя ответственность и приложить все усилия для достижения успеха в переговорах по разрешению конфликта. Киевский режим знает, какие решения необходимы для этого. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность – это по идее должен быть Зеленский. И сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать», – сказал представитель Кремля.

До тех пор, пока Украина не пойдет на такой шаг, ситуация для нее будет ухудшаться изо дня в день, подчеркнул Песков. «Поэтому такая нервозность [со стороны Киева], граничащая с истерикой. Думаю, ситуация будет деградировать дальше», – указал он.

Власти в Киеве чувствуют себя очень некомфортно, поскольку российские военные в зоне проведения спецоперации продвигаются вперед и «динамика хороша понятна, хорошо известна всем специалистам», добавил пресс-атташе Кремля.

Москва, Наталья Петрова

