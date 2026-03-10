Нетаньяху пояснил, что делает Израиль с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сейчас «ломает кости» иранской мощи и что это еще не конец противостояния.

«Мы стремимся привести иранский народ к свержению ига тирании, но в конечном итоге это зависит от него самого», – заявил Нетаньяху во время визита в центр неотложной помощи Министерства здравоохранения Израиля.

«Нет сомнений в том, что предпринятыми нами действиями мы ломаем им кости – и мы еще не закончили», – добавил он.

Напомним, что накануне Корпус стражей исламской революции заявил, что только он решит, как и когда закончится конфликт с США и Израилем.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

