Кошта: ЕС поддерживает иранский народ

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил со словами поддержки народа Ирана. «ЕС поддерживает иранский народ. Мы поддерживаем его право жить в мире и определять свое собственное будущее. Но свободу и права человека нельзя завоевать бомбами. Их защищает только международное право. Защита гражданского населения, обеспечение ядерной безопасности и соблюдение международного права имеют первостепенное значение. Мы должны избегать дальнейшей эскалации. Такой путь угрожает Ближнему Востоку, Европе и всему миру. Последствия серьезны, в том числе и экономические», – заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта, выступая на конференции послов ЕС.

Напомним, что ранее на конференции послов ЕС выступила Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила послам, что Европа больше не будет хранителем мирового порядка, потому что его больше нет.

Брюссель, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube