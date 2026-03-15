«У американцев есть другие приоритеты»: в Кремле заявили о паузе в переговорах по Украине

В переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за смены приоритетов США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете Financial Times.

«В переговорах возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понимаемо», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Европа не хочет помогать мирному процессу, а тратит все силы на то, чтобы убедить Киев продолжать конфликт. «Когда прибыл представитель Франции, он не принес каких-либо положительных известий. Так что, несомненно, и он не услышал чего-либо положительного», – сказал пресс-секретарь российского лидера (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы уверены, что европейцы совершают ошибку по отношению к собственному будущему», – заключил он.

В то же время Песков заявил, что Россия открыта к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем.

«Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей, но, как говорил президент Путин, мы открыты к дипломатическому решению», – сказал он.

Ранее FT со ссылкой на неназванных евродипломатов отмечала, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и сосредоточил свое внимание на военной операции против Ирана. «Переговоры зашли в тупик. Нужно вдохнуть новую жизнь в этот формат», – сказал один из источников, осведомленных о ходе переговорного процесса.

Впроечем источник FT в Белом доме сообщил, что Трамп сохраняет надежду на украинское урегулирование путем переговоров и считает, что достигнут огромный прогресс. «Трамп по-прежнему «полон надежды», что переговоры приведут к окончанию войны, и что американские переговорщики добились «огромного прогресса» в последние месяцы», – цитирует публикацию РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube