ЕК требует пояснить, зачем глава МИД Венгрии постоянно общается с Сергеем Лавровым

Европейская комиссия выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу публикации в Washington Post, в которой утверждается, что Венгрия годами передавала России конфиденциальные данные. Согласно статье, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно использует перерывы во время встреч представителей Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, чтобы позвонить своему российскому коллеге Сергею Лаврову и в режиме реального времени информировать его о ходе обсуждений.

Благодаря этим звонкам, «Россия годами присутствовала практически на каждом заседании Европейского союза», – утверждает американское СМИ, ссылаясь на анонимный источник.

Эта информация вызвала резкую реакцию в Брюсселе.

Комиссия ожидает от венгерского правительства «необходимых разъяснений», заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер. «Отношения доверия между государствами-членами, а также между ними и институтами, имеют основополагающее значение для надлежащего функционирования ЕС», – подчеркнула она. Германия также назвала обвинения в адрес Венгрии «очень серьезными».

Министр иностранных дел Венгрии по европейским делам Янош Бока уже отреагировал на вопросы коллег, заявив, что «совершенно естественно, что венгерский министр иностранных дел разговаривает по телефону со своим российским коллегой. Менее понятно то, что его коллеги в Европейском союзе не делают того же», – добавил он в соцсетях.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что статья в Washington Post «не должна никого удивлять. Мы давно это подозревали». Он добавил: «Это одна из причин, почему я говорю только тогда, когда это абсолютно необходимо, и говорю только то, что строго необходимо». Сийярто, в свою очередь, обвинил его в «распространении лжи и фейковых новостей» на той же платформе социальных сетей.

Напомним, что накануне Виктор Орбан сообщил в соцсетях, что телефон Сиярту стоял на прослушке у спецслужб Украины. По данным политика, норме телефона дипломата передали на Украину представители СМИ. Прослушку Орбан квалифицировал как прямое вмешательство в дела Венгрии и угрозу интересам страны.

Москва, Елена Васильева

