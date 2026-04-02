Песков ничего не знает про поручение Кремля ограничить использование VPN-сервисов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает ничего о поручениях Кремля ограничить пользование VPN-сервисов для обхода блокировок, поставленных Роскомнадзором. «Мне ничего не известно о таком поручении», – пояснил Дмитрий Песков СМИ.

Напомним, что 31 марта министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, его ведомство сейчас реализует меры по снижению использования VPN-сервисов в России в рамках исполнения действующего законодательства. Он уточнил, что ведомство выступает против введения административной ответственности за их использование и хочет решить эту задачу с минимальными последствиями для пользователей. При этом Шадаев отмечал, что министерству поставили такую задачу, напоминает газета «Ведомости».

Днем ранее Forbes со ссылкой на источники писал, что Шадаев попросил представителей бизнеса, чтобы операторы ввели плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не пускали пользователей, которые заходят через средства обхода блокировок. Собеседники издания тогда сошлись в предположении, что инициатива Минцифры исходит из некого закрытого поручения президента.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube