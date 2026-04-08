Трамп пообещал помочь рассосаться пробке из судов в Ормузском заливе

Дональд Трамп заявил, что США «помогут справиться с проблемой скопления судов в Ормузском проливе», всего через несколько часов после объявления о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном, которое зависит от «ПОЛНОГО, НЕМЕДЛЕННОГО и БЕЗОПАСНОГО ОТКРЫТИЯ» этого важнейшего водного пути.

«Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги, – написал Трамп в сообщении на Truth Social сразу после полуночи. – Иран может начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто «будем ждать», чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Я уверен, что так и будет».

Трамп не предоставил конкретных деталей о том, как США окажут помощь в проливе. CNN обратилось в Белый дом за дополнительной информацией.

Трамп также заявил: «Важный день для мира во всем мире! Иран хочет этого, с них хватит! И все остальные тоже!»

Напомним, что ранее министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив в течение двух недель «будет возможен при координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений».

Движение судов через Ормузский пролив, по которому обычно проходит 20% мировых поставок нефти, практически остановилось с начала войны 28 февраля 2026 года.

Ранее Трамп уже высказывал предположение о возможности совместного американо-иранского контроля над проливом: «Он будет контролироваться совместно. Я и аятолла, кем бы ни был аятолла, кем бы ни стал следующий аятолла».

Иран ранее сообщал, что намерен самостоятельно контролировать пролив и вместе с Оманом брать деньги на проход по нему судов.

Москва, Елена Васильева

