СВР: Евросоюз начал тайную подготовку к созданию ядерного оружия

В Евросоюзе приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия – для сдерживания «мифической российской угрозы». Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Руководство ЕС и ряда его ведущих стран таким образом «пробило дно собственного безумия и политической безответственности», вызванных патологической русофобией, подчеркнули в СВР.

В заявлении разведслужбы говорится, что для отвлечения внимания международной и европейской общественности Евросоюз демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на «ядерный зонтик» США.

В руководстве Евросоюза, как отмечается, рассчитывают, что подобным образом им удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности к принятию политического решения об обретении ядерного оружия.

«Такие замыслы ЕС опираются на серьезную промышленно-техническую основу. Обращает на себя внимание тот факт, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия», – указывается в заявлении ведомства.

Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства его компонентов, уточнила СВР.

«На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС, имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы», – отметили в ведомстве.

По данным разведслужбы, немецкие специалисты способны в течение месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели – оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау.

СВР обратила внимание администрации США и руководства всех стран на необходимость не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия. В службе подчеркнули, что это неизбежно приведет к новому витку глобальной гонки ядерных вооружений.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube