Советник верховного лидера Ирана угрожает топить американские корабли

Военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи пригрозил потопить американские корабли, если они попытаются «контролировать» Ормузский пролив.

«Дональд Трамп хочет контролировать Ормузский пролив. Это действительно ваша работа? Разве это работа такой могущественной армии, как армия Соединенных Штатов?» – заявил Мохсен Резаи, бывший главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, назначенный в прошлом месяце военным советником Верховного лидера, иранскому телевидению.

Как ранее писал «Новый День», военные США отчитались, что в первые двое суток блокады они не выпустили из иранских портов 10 судов с углеводородами.

Тегеран, Елена Васильева

