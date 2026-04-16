Белый дом обсуждает второй раунд переговоров с Ираном

Белый дом заявляет, что обсуждает второй раунд переговоров с Ираном.
По данным Белого дома, Вашингтон обсуждает возможность проведения второго раунда переговоров с Ираном, снова в Пакистане, после провала первого раунда в Исламабаде в минувшие выходные.
«Эти обсуждения ведутся, но ничего не будет официально подтверждено, пока вы не услышите об этом от Белого дома», – заявила Каролина Ливит, пресс-секретарь исполнительной власти США.
«Но мы с оптимизмом смотрим на перспективы достижения соглашения», – добавила она.
Ранее Иран заявлял, что обмены с Соединенными Штатами продолжаются «через Пакистан».
Напомним, что первый раунд переговоров США – Иран закончился без прогресса. Краеугольным камнями остались иранская ядерная программа и контроль Ормузского залива.
