Белый дом обсуждает второй раунд переговоров с Ираном

Белый дом заявляет, что обсуждает второй раунд переговоров с Ираном.

По данным Белого дома, Вашингтон обсуждает возможность проведения второго раунда переговоров с Ираном, снова в Пакистане, после провала первого раунда в Исламабаде в минувшие выходные.

«Эти обсуждения ведутся, но ничего не будет официально подтверждено, пока вы не услышите об этом от Белого дома», – заявила Каролина Ливит, пресс-секретарь исполнительной власти США.

«Но мы с оптимизмом смотрим на перспективы достижения соглашения», – добавила она.

Ранее Иран заявлял, что обмены с Соединенными Штатами продолжаются «через Пакистан».

Напомним, что первый раунд переговоров США – Иран закончился без прогресса. Краеугольным камнями остались иранская ядерная программа и контроль Ормузского залива.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube