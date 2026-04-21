Выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, заявил Путин

Выборы депутатов Госдумы в сентябре текущего года пройдут в непростых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Глава государства напомнил, что впервые в парламентских выборах примут участие жители «четырех исторических воссоединенных с Россией регионов» – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам Путина, противники России могут предпринять попытки повлиять на ситуацию в стране. «Наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать, – противники, – прежде всего, внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», – заявил президент.

Президент выразил уверенность, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели «отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела».

Москва, Наталья Петрова

