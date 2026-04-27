Понедельник, 27 апреля 2026, 16:12 мск

Совбез РФ: мировая архитектура безопасности фактически демонтирована

Архив, фото: Минобороны РФ

В Совете безопасности России заявили о демонтаже мировой архитектуры безопасности. Запад в попытке сохранить свое доминирующее положение провоцирует военные конфликты.

«Мировая архитектура безопасности фактически демонтирована. В порядке вещей вмешательство во внутренние дела суверенных государств вплоть до вооруженной агрессии. Игнорируются начисто все принципы и нормы международного права», – заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

Запад в стремлении сохранить свое доминирующее положение провоцирует военные конфликты и экономические катаклизмы в разных регионах мира, в том числе вокруг России и других стран. «Их последствия пока еще не ощущаются в полной мере. Хотя многие государства в разных частях нашей планеты уже стали ограничивать энергопотребления и снижать производство», – сказал Шевцов.

Замсекретаря Совбеза РФ также отметил, что разжигание новых кризисов приведет к разрушению логистических цепочек, дефициту энергоносителей, удобрений, продовольствия и безработице.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

