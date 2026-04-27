Путин сменил главу Россотрудничества – агентство возглавил сын бывшего генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин назначил сына экс-генпрокурора России и действующего полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игоря Чайку руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова. Соответствующие указы глава государства подписал в понедельник, 27 апреля.

Евгений Примаков возглавлял Россотрудничество с 25 июня 2020 года. За этот период ведомство расширило сеть «Русских домов»: было подписано 26 соглашений, из них 14 – со странами Африки.

До своего нового назначения 37-летний Игорь Чайка работал заместителем руководителя Россотрудничества. На этом посту он курировал гуманитарные и образовательные проекты. В 2021-2025 годах возглавлял общественный совет при Россотрудничестве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

