Путин принял отставку Меликова и назначил врио главы Дагестана Щукина

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию. Соответствующий указ российский лидер подписал в понедельник, 4 мая. Тем же указом Путин назначил врио главы республики Федора Щукина.

Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 года. Срок его полномочий истекал в сентябре этого года. Щукин занимал пост председателя Верховного суда республики с 2024 года. Сегодня пресс-служба Верховного суда России сообщила об отставке Щукина со своей должности.

Напомним, 30 апреля Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов уйдет со своего поста и перейдет на другую работу. «Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», – сказал глава государства.

Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров на встрече президента РФ с представителями региона предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Москва, Наталья Петрова

