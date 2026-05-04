Трех российских дипломатов объявили в Австрии персонами нон грата в связи с подозрением в шпионаже. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.

«Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за «леса антенн» на крышах дипломатических зданий, которые могут использоваться для шпионажа», – говорится в публикации.

По словам главы МИД страны Беате Майнл-Райзингер, дипломаты уже покинули страну.

Отмечается, что с 2020 года Вена выслала уже 14 российских дипломатов.

Вена, Наталья Петрова

