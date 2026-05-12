«Плацдарм для угроз России»: Запад пытается переформатировать под себя Центральную Азию

Запад предпринимает попытки переформатировать Центральную Азию под себя и превратить страны региона в плацдарм для угроз России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин на конференции дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, западные страны стремятся обеспечить себе доступ к природным ресурсам Центральной Азии, поставить под контроль пролегающие через него транспортные коридоры

«Сегодня Запад не оставляет попыток переформатировать этот регион под себя. Он стремится превратить страны Центральной Азии в плацдарм для создания угроз безопасности России», – констатировал Галузин (цитата по ТАСС).

Замминистра назвал становление нового многополярного мирового порядка осязаемой и объективной реальностью. «Это очевидно по количеству и потенциалу центров глобального влияния», – указал он. Однако, подчеркнул замглавы ведомства, процесс формирования нового многополярного миропорядка сопровождается значительной турбулентностью и нарастанием конфликтного потенциала, который провоцируют страны Запада, «не желающие терять господствующее положение в мире и в Евразии прежде всего». Россия же идет в регион Центральной Азии и в международные отношения с конструктивной повесткой, отметил Галузин.

Он напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина по формированию архитектуры безопасности в Евразии, которая была бы адекватна современным вызовам. «И в центре этой концепции – продвижение в реальной политике принципа равной и неделимой безопасности», – указал он.

Москва, Наталья Петрова

